Самарцы открыли сезон зимней рыбалки 2021-2022 годов

Рыбаки, рискуя жизнью, ловят рыбу тонком льду Фото: скриншот с видео

В Самарской области рыбаки открыли зимний сезон 2021-2022 годов. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха, как в воскресенье, 28 ноября, в карьере у реки Кинель собрались любители подледного лова. Тонкий лед, который только недавно сковал водную артерию, их не напугал.

— Морозов-то практически не было! Слишком тонкий лед. Пока не искупаются, не поймут, что это опасно, — пишут интернет-пользователи.

По данным регионального МЧС, на большинстве водоемов все еще продолжается процесс образования льда. Он пока не окреп, его структура рыхлая и пористая. Поэтому выходить на него запрещено. Однако некоторые рыбаки игнорируют все предупреждения и рискуют своей жизнью.

Спасатели регулярно проводят проверки на водоемах, но жители все равно продолжают выходить на лед. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям набраться терпения и дождаться, когда лед на реках и озерах Самарской области станет достаточно прочным.