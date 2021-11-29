В Самаре мошенник представился полицейским и украл у пенсионера 53 тысячи рублей

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 65-летний пенсионер стал жертвой мошенника. Аферист представился сотрудником правоохранительных органов.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, пенсионеру позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Он заверил пожилого мужчину, что тому полагаются выплаты за ранее приобретенные медицинские препараты. Сумма была не маленькая – 900 тысяч рублей, но для ее получения необходимо сообщить свои данные и оплатить госпошлину – 53 тысячи рублей.

Пенсионер доверился фальшивому полицейскому и перевел на указанный счет деньги. Незнакомец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают быть бдительными при звонках с незнакомых номеров, которые предлагают компенсацию за ранее приобретенные товары.