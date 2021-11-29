В Самаре ценник на похороны поднялся до 150 тысяч рублей в 2021 году

Стоимость захоронения поднялась вместе с ценами на ГСМ и стройматериалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы нередко сталкиваются с ежегодным увеличением цен не только на продукты и коммуналку, но и на различные услуги. Сейчас в непростое время, когда в регионе буйствует коронавирус, а летальные случаи фиксируются ежедневно, актуальным стал вопрос стоимости захоронений в Самаре.

В 2021 году ритуальные агентства оказались заложниками положения, когда резко взлетели цены на строительные материалы, в том числе древесину, а также увеличилась стоимость расходов на ГСМ и обслуживание автотранспорта. В связи с этим, владельцы частных похоронных бюро были вынуждены увеличивать прайс на свои услуги на несколько десятков тысяч рублей.

Так, в среднем в Самаре стоимость похорон сейчас 150 тысяч рублей. В этот ценник входит полное сопровождение документов, гроб, приготовление покойного к захоронению, транспортные услуги, копка могилы на кладбище, траурная атрибутика, крест и др.

Стоит отметить, что место на муниципальных кладбищах предоставляется бесплатно. Кроме того, похоронить человека можно тоже бесплатно, так как государство выделяет на эти цели субсидию в размере 6424,98 рублей. Однако на эту сумму родственники смогут воспользоваться лишь оформлением документов, предоставлением гроба и транспортировке тела на кладбище. Однако копать могилу на эту субсидию никто не будет, а на городских кладбищах родственникам не позволят самостоятельно этим заниматься. На каждом кладбище есть специальные рабочие, которые просят порядка 30 тысяч рублей за услугу по выкапыванию могилы.