В Самарской области ноябрь 2021 года завершится проливным дождем и штормовым ветром

Непогоду лучше переждать дома, чтобы не попасть в пробку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на конец ноября и начало декабря 2021 года в Самарской области. Осень завершится проливным дождем и штормовым ветром.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на вторник, 30 ноября, в регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра составит 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...+2 °C. На дорогах возможна гололедица.

Днем дождь усилится. Ветер сменит направление и подует с юга. При этом он сохранит штормовую скорость. Столбик термометра поднимется до +1...+6 °C.

Дождь продолжит идти 1 и 2 декабря 2021 года. Ветер немного утихнет — до 7-12 м/с. На дорогах по-прежнему будет скользко. Температура воздуха будет колебаться от -5 до +4 °C.