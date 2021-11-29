В Самаре на бывшего директора ФГУП возбудили уголовное дело

Мужчина получил почти 2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ФГУП, подозреваемого в служебном подлоге.

По сообщению СУ СК России по Самарской области, мужчина работал директором филиала ФГУП с июля 2016 года по ноябрь 2020 года. Подозреваемый внес в официальные документы сведения о новом работнике и трудовых отношениях, не соответствующих действительности. Подчиненному выплатили сумму более 1,7 миллиона рублей, из которых после налогов осталось более 1,5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Экс-директору грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.