В Тольятти неизвестный надругался над девушкой с ДЦП

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 27 на 28 ноября серьезное ЧП произошло на проспекте Жилина в Тольятти. Там неизвестный надругался над 24-летней местной жительницей — инвалидом.

— ЧП произошло в частном доме, где проживает потерпевшая. Злоумышленник проник туда и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки с ДЦП, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшая запомнила приметы своего обидчика — невысокий, 150 — 160 см рост, смуглый, волосы темные. Одет он в синюю куртку, под ней — белая кофта, на голове — белая шапка с черными полосками, брюки «дутые» черные.

По факту случившегося проводится проверка. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.