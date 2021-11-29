В Самаре с начала 2021 года врачи спасти почти 200 пациентов с одновременным инфарктом и коронавирусом

Врачи делают операции больным коронавирусом в защитных костюмах и специальных очках

С начала 2021 года врачи областной клинической больницы имени Середавина и городской больницы №5 в Тольятти, где в «красной зоне» функционируют Региональные сосудистые центры, спасли почти 200 пациентов, у которых диагностировали инфаркт миокарда в сочетании с коронавирусной инфекцией. Половине пациентов была проведена коронарография с установкой стента в соответствии со всеми современными принципами диагностики и лечения.

В ковид-госпиталях Самарской области работают врачи разных направленностей, чтобы оказывать помощь инфицированным пациентам с различными хроническими заболеваниями. При необходимости больным проводят экстренные операции и оказывают медицинскую помощь при острых жизнеугрожающих состояниях, например, как инфаркт и инсульт.

Хирургические операции в «красных зонах» имеют свою особенность. Врачи работают в спецкостюмах, защитных очках, при этом в среднем операция длится порядка 3,5-4 часов. Выполнять многочасовые операции в таких условиях очень сложно. Но такова особенность коронавирусной инфекции. Часто коронавирусная инфекция осложняет течение хронических заболеваний, поэтому хирургическое вмешательство необходимо.