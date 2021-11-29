В Самаре в ноябре 2021 года из-за отсутствия маски не смогли воспользоваться метро более 650 человек

В Самаре продолжают проверять наличие масок у пассажиров. Фото: администрация Самары

Представители районных администраций совместно с полицией продолжают проводить рейды на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. С начала 2021 года было проведено более 57 тысяч проверок и составлено 567 протоколов на «антимасочников», а метро не пустили 19,5 тысяч пассажиров.

- В ноябре 2021 года служба безопасности самарского метрополитена не допустила к поездкам 652 человека из-за отсутствия защитной маски. На прошлой неделе в наземном общественном транспорте было проведено 80 рейдов, по результатам которых было составлено 52 административных протокола на ярых «антимасочников», 179 пассажиров добровольно покинули салоны после замечаний комиссии, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов.

Напомним, пассажирам, которые категорически отказываются соблюдать правила и надевать маску в общественном транспорте, грозит административный штраф. Для физлиц по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ штраф составляет до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении увеличивается до 50 тысяч рублей.