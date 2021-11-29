В Самаре среди вакцинированных от коронавируса еще раз разыграют квартиру, автомобиль и деньги

У самарцев есть шанс выиграть ценные призы

В Самарской области продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных от коронавируса. Самарцы получат возможность выиграть один из призов викторины «Вакцинация – это жизнь!» - квартиру, автомобиль или подарочную карту на 4 тысячи рублей.

Первый этап розыгрыша состоялся 24 ноября 2021 года, в нем приняло участие 183 тысячи человек. Обладателями суперпризов стали Виктор Евстигнеев из Тольятти и Инна Алтухова из села Обшаровка. Тольяттинец выиграл квартиру, а новый автомобиль «Лада Веста» отправился в Обшаровку.

8 декабря 2021 года подведут итоги второго этапа розыгрыша. Чтобы принять участие необходимо пройти вакцинацию до 6 декабря и зарегистрироваться на сайте. Стоит отметить, что самарцы, которые прошли вакцинацию в период с 15 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года могут не подавать заявку на участие, так как они попадут в списки автоматически. Третий этап розыгрыша пройдет 22 декабря 2021 года.