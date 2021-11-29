В Самаре сняли одно коронавирусное ограничение. Рассказываем какое.

Решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 ноября 2021 года, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В правительстве региона приняли решение ослабить коронавирусные ограничения, в связи с стабилизацией эпидемиологической ситуации.

Так, решением оперштаба было принято возобновить конгрессно-выставочную деятельность в Самаре. Однако с условием, что все участники мероприятий будут привиты от коронавируса или иметь документ, подтверждающий отсутствие заболевания.

Также участники заседания обсудили возможности увеличения числа зрителей на концертах и спектаклях до 70%. Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова не поддержала данную идею, а предложила вернуться к этому вопросу еще через неделю. Также позже будет дано окончательное решение по поводу проведения новогодних корпоративов. Ранее рестораторы предложили проводить торжества только при наличии у гостей QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.