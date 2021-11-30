В Самаре мошенник предложил женщине заработать и украл у нее 1,5 миллиона рублей

Мошенники придумывают новые схемы кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Мошенник предложил ей заработать на инвестициях и украл 1 миллион 550 000 тысяч рублей.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, мошенник связался с женщиной через Интернет и звонки на личный номер. Аферист уговорил потерпевшую заработать через инвестиционные сайты. Поверив мошеннику, она оформила кредит и перевела деньги на указанный счет.

После перевода неизвестный перестал отвечать на звонки и выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.