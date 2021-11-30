Самарский инфекционист назвал опасное свойство нового штамма COVID-19

Врачам стало немного легче, но еще ничего не закончилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава информцентра самарского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник обратился к жителям Самары. Дмитрий Константинов поделился радостными новостями: в регионе удалось добиться снижения заболеваемости в сутки почти в два раза. В результате принято решение вернуть в штатный режим работы больницу №8, МСЧ №5 и роддом больницы №5 в Тольятти. Но расслабляться по его словам все еще рано.

- Во всем мире распространяется новый штамм "омикрон", эта мутация вызывает у ВОЗ обеспокоенность. Штамм обладает повышенной способностью распространения. И сейчас все научное сообщество мира изучает возможность противостоять ему существующими вакцинами, - отметил Дмитрий Константинов.

Он подчеркнул, что наряду с новым штаммом существуют и прежние и сейчас важно вакцинироваться и соблюдать все правила предосторожности: носить маску, мыть руки, ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию. Особенно важно прививаться пожилым людям и родителям детей до года, для которых и грипп, и коронавирус могут стать причиной даже летального исхода, а защитить их больше никак нельзя.

Вакцинация в Самаре продолжается. Ознакомиться со списком пунктов вакцинации можно на сайте kp.ru.