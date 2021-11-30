Ураганный ветер поднимется в Самаре днем 30 ноября 2021 года

Автолюбителям рекомендуется не парковать машины рядом с деревьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и в отдельных районах Самарской области ожидается сильное усиление ветра, дождь и гололедица. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности и просят горожан быть максимально осторожными.

По данным Приволжского УГМС, утром и днем, 30 ноября, в отдельных районах Самарской области усилятся порывы южного и юго-восточного ветра до 25 метров в секунду. Также синоптики отметили, что самарцев ожидают сильные осадки и гололедица.

Температура воздуха от +1 до +6 градусов, а атмосферное давление понизится до 738 мм рт.ст. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. А еще лучше не парковать машины под старыми деревьями, плохо закрепленными конструкциями. В Тольятти из-за сильного ветра ночью уже случился древопад, в столице региона это тоже может повториться.

Также самарцы предупреждают, что на дорогах - особенно на покрытых плиткой тротуарах - сильный гололед.