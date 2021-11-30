Жителей Самары заставил паниковать сильнейший гололед 30 ноября 2021 года

Людям приходится идти по обочине, на тротуаре - сплошной лед

Зима в 2021 году опять наступила незаметно. Вчера весь день была температура выше ноля градусов, в ночь и утром подморозило. И самарцы столкнулись с обычной зимней проблемой - страшнейшим гололедом. Устранить последствия ночных заморозков коммунальщики не успели, поэтому утром многие горожане пожаловались на то, что добраться до работы невозможно.

- Я не успел и пары шагов ступить по нашему тротуару на Советской Армии, как упал и сильно ударился копчиком. Кажется, на работу сегодня не пойму.

- Осторожнее, на улицах просто скользкий ад, - пишут в социальных сетях предупреждение всем самарцам.

- На Первомайской люди вынуждены идти по обочине дороги, плитка вся обледенела, это просто кошмар, - сообщает еще один житель города.

Самые опасные места - как раз те тротуары, которые уложены плиткой. Правда, несколькими днями ранее горожане жаловались на другое: слишком рьяно взявшись за избавление города от снега, коммунальщики усыпали все химией - просто разбросав огромными горстями. И обувь уже покрылась белым налетом, а сам реагент во многих местах остался лежать на плитке и асфальте.

Что ж, остается надеяться, что все, кто планировал сегодня добраться до работы, не окажутся в травмпунктах, а у врачей не сильно прибавится работы.