В Самаре возле станции «Безымянка» поштучно продавали контрафактные сигареты

Несовершеннолетний сын помогал маме. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре возле станции метро «Безымянка» полицейские обнаружили продажу контрафактных сигарет. Женщина с сыном предлагали товар поштучно.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемая организовала бизнес по продаже табачной продукции, а ее несовершеннолетний сын помогал продавать сигареты. Полицейские изъяли 2500 пачек на сумму более 200 000 тысяч рублей.

На женщину завели сразу несколько административных дел по факту контрафактной продажи табака без необходимых маркировок и неисполнении своих родительских обязанностей. Расследование продолжается, пока подозреваемой грозит штраф до 500 000 тысяч рублей.