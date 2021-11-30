В Жигулевске мать жестоко избила грудного сына за плач

Мать мальчика имеет психическое заболевание / Фото: СУ СК по Самарской области

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее подозревают в избиении своего сына-младенца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в квартире одного из домов в микрорайоне В-1. Девушка жила там вместе с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения. Младший сын, который родился только 5 ноября, стал реветь, что вызвало недовольство у матери. В итоге она его избила руками и ногами.

На следующий день малыша доставили в детское отделение горбольницы № 5. Медики диагностировали у него несколько синяков, кровоподтеков и закрытый перелом бедренной кости.

— Девушка не судима и сейчас нигде не работает. Она состоит на учете у психиатра как лицо, имеющее психическое заболевание. Является инвалидом второй группы, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Следователи возбудили в отношении жительницы Жигулевска уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Сейчас она находится под стражей.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также они дадут оценку действиям представителей органов профилактики.

Отметим, что старший сын девушки сейчас находится с бабушкой.