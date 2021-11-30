Рабочее движение по 2-й очереди Самарского моста откроют после испытаний

Строительная готовность моста превысила 90% / Фото: правительство Самарской области

Стало известно, когда откроют движение по Самарскому мостовому переходу-2 (Фрунзенский). Это произойдет после завершения испытаний всех искусственных сооружений. Об этом сообщил представитель подрядной организации Алексей Зотов.

— Общая готовность объекта превысила 90%. Идут отделочные работы, установка пешеходных и барьерных ограждений, светофоров и шумозащитных экранов. После комплекса испытаний по искусственным сооружениям мы будем готовы открыть рабочее движение на всем протяжении моста, — рассказал заместитель директора компании «СамараТрансСтрой».

Напомним, в рамках строительства второго этапа Самарского моста дорожники устроили 8-километровый участок дороги и три транспортные развязки, а также переложили коммуникации, обновили контактную сеть и ливневки. По контракту срок сдачи объекта — октябрь 2022 года.