Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 7:21

Рабочее движение по 2-й очереди Самарского моста откроют после испытаний

Сдача объекта намечена на октябрь 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Строительная готовность моста превысила 90% / Фото: правительство Самарской области

Строительная готовность моста превысила 90% / Фото: правительство Самарской области

Стало известно, когда откроют движение по Самарскому мостовому переходу-2 (Фрунзенский). Это произойдет после завершения испытаний всех искусственных сооружений. Об этом сообщил представитель подрядной организации Алексей Зотов.

— Общая готовность объекта превысила 90%. Идут отделочные работы, установка пешеходных и барьерных ограждений, светофоров и шумозащитных экранов. После комплекса испытаний по искусственным сооружениям мы будем готовы открыть рабочее движение на всем протяжении моста, — рассказал заместитель директора компании «СамараТрансСтрой».

Напомним, в рамках строительства второго этапа Самарского моста дорожники устроили 8-километровый участок дороги и три транспортные развязки, а также переложили коммуникации, обновили контактную сеть и ливневки. По контракту срок сдачи объекта — октябрь 2022 года.