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Общество30 ноября 2021 7:36

Браконьеры Самарской области нанесли ущерб на сумму более 3 миллионов за 2021 год

Пострадали охотничьи ресурсы и среда обитания
Алена ПРОВКИНА
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Данные получены от охотничьего надзора за 2021 год

Данные получены от охотничьего надзора за 2021 год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области браконьеры с начала 2021 года нанесли ущерб природе на сумму - 3 миллиона 657 168 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства.

По информации охотничьего надзора, с начала 2021 года выявлено 972 административных нарушения и возбуждено 15 уголовных дел по статье о незаконной охоте. Изъято 51 единица огнестрельного оружия, 1 резиновая лодка, 1 моторная лодка, 5 капканов и 6 петель, изготовленных из троса.

По решению суда 9 человек лишили прав на охоту. В рамках расследования уголовных дел изъяли сорок единиц оружия и 1 автомобиль ВАЗ «Лада Калина». Общий ущерб от незаконной охоты оценивают в 3,6 миллиона рублей.