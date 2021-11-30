Житель Сызрани убил девушку, которая отказала ему в интимной близости

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, информации о возбуждении уголовного дела пока нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анне К. было 34 года. Молодая женщина умерла вечером 26 ноября из-за того, что отказала своему сожителю в интимной близости.

- По предварительным данным, они распивали вместе спиртное на съемной квартире. Мужчина прямо на кухне попытался заняться с ней сексом, но девушка отказала. После этого он схватил металлический чайник и начал бить им девушку по голове, далее за волосы подтащил ее к столу и стал бить ее головой об угол, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Анна потеряла сознание, но не погибла. А когда очнулась, высказала своему обидчику все, что о нем думает. После этого он снова накинулся на нее и избивал до тех пор, пока она не умерла. Потом пошел в соседнюю комнату, где спал хозяин квартиры, разбудил его, сказал, что Анна умерла, и попросил вызвать полицию.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, информации о возбуждении уголовного дела пока нет.