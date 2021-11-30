Депутаты Самарской губдумы рассмотрят законопроект о введении QR-кодов 7 декабря 2021 года

В некоторых заведениях Самарской области уже внедрили систему QR-кодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассмотрят законопроект о введении QR-кодов. Его обсудят депутаты губернской думы 7 декабря 2021 года. Информация об это прозвучала 30 ноября на заседании областного парламента.

Ранее Правительство РФ направило в Госдуму два законопроекта. Один предполагает введение QR-кодов в культурных учреждениях, общепитах, магазинах и при посещении массовых мероприятий. Второй — внедрение новой системы пропуска в железнодорожный и авиатранспорт. Принимать будут QR-код о прививке; справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации.

Законодательные инициативы направили в регионы для сбора отзывов. По словам спикера Самарской губдумы Геннадия Котельникова, один из проектов сначала рассмотрит комитет по здравоохранению, демографии и соцполитики, а затем — на заседании областного парламента. Оно состоится через неделю. Спикер отметил, что поступили уже сотни обращений от жителей. Их все тщательно рассмотрят.