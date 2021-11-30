В Тольятти задержали мошенника, укравшего у пенсионеров более 3 миллионов рублей

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги у пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали мошенника, звонившего пенсионерам и требующего денег. Сумма ущерба более 3 миллионов рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники правоохранительных органов смогли поймать мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Аферист специально звонил на разные номера, убеждался, что разговаривает с пенсионерами и сообщал о проблемах с их близкими родственниками.

Так, мошенник украл у одной женщины 100 тысяч рублей. Он представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что внук пенсионерки попал в аварию, ему срочно нужны деньги. Женщина испугалась, всеми силами постаралась достать крупную сумму и отдала ее курьеру. Как оказалось, внук не попадал в аварию, а незнакомец перестал выходить на связь.

Правоохранители отметили 9 эпизодов мошенничества, жертвами стали пенсионерки от 60 до 80 лет. Полицейские смогли поймать злоумышленника. Ранее он уже был судим по аналогичной статье. Мужчине грозит срок лишения свободы до 6 лет.