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Общество30 ноября 2021 10:14

В Самарской области составили список травмпунктов для пострадавших из-за гололеда жителей

Публикуем перечень мест, куда можно обратиться за помощью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Многие самарцы 30 ноября 2021 года открыли сезон падений

Многие самарцы 30 ноября 2021 года открыли сезон падений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дороги Самарской области во вторник, 30 ноября 2021 года, превратились в каток. Коркой льда покрылись не только проезжие части, но и тротуары. Те, кто рискнул сегодня выйти из дома, не раз помянули «добрым» словом «повелителей» песка и реагентов. Добраться без происшествий до работы или учебы удалось не всем — многие открыли сезон падений.

Специально для тех, кто растянулся на льду и получил травму, ЦУР совместно с Минздравом региона составил список учреждений, куда можно обратиться за помощью.

Самара

— больница № 1 им. Н.И. Пирогова (ул. Полевая, 80а, тел. (846) 207-22-33);

— больница № 2 им. Н.А. Семашко (ул. Калинина, 32, тел. (846) 975-33-03 (02), (01));

— больница №7 (ул. Крайняя, 17, тел. (846) 975-32-35);

— больница № 10 (ул. Медицинская, 4б, тел. (846) 377-36-27);

— больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт (ул. Ташкентская, 159, тел. (846) 273-36-27).

Тольятти

— поликлиника № 3 (ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, тел. 8482) 37-98-71);

— больница № 2 (ул. Баныкина, 8, тел. (8482) 93-52-01), кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

Новокуйбышевск

— центральная городская больница (ул. Пирогова, 1, кабинет 3, (84635) 6-03-11,6-03-01).

Сызрань

— центральная городская больница (ул. Комарова, 1, тел. (8464) 35-27-01).

Все травмпункты работают круглосуточно.