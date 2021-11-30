В Сызрани 25-летний водитель на «Приоре» сбил молодого парня на пешеходном переходе

В темное время суток водитель не увидел пешехода. Фото: ГИБДД Сызрань

Около восьми часов вечера, 29 ноября 2021 года, в Сызрани под колеса автомобиля попал 23-летний молодой человек. Водитель не увидел пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.

По предварительным данным полицейских, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» двигался по Ульяновскому шоссе. В районе дома №31 он сбил человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии молодой пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в городскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.