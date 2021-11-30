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Происшествия30 ноября 2021 10:26

В Сызрани 25-летний водитель на «Приоре» сбил молодого парня на пешеходном переходе

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В темное время суток водитель не увидел пешехода. Фото: ГИБДД Сызрань

В темное время суток водитель не увидел пешехода. Фото: ГИБДД Сызрань

Около восьми часов вечера, 29 ноября 2021 года, в Сызрани под колеса автомобиля попал 23-летний молодой человек. Водитель не увидел пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.

По предварительным данным полицейских, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» двигался по Ульяновскому шоссе. В районе дома №31 он сбил человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии молодой пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в городскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.