Самарские спортсмены привезли 5 медалей с первенства мира по прыжкам на батуте

София Аляева заняла второе место по индивидуальным прыжкам. Фото: министерство спорта Самарской области

Юные спортсмены Самарской области привезли в регион 5 медалей с первенства мира по прыжкам на батутах. Соревнования проходили в Баку.

По данным министерства спорта Самарской области, регион представляли 7 спортсменов младше 18 лет. Дмитрий Нартов и Максим Анисимов завоевали серебряную медаль по синхронным прыжкам в возрастной категории 15-16 лет. Елизавета Николаева – 2-е место по синхронным прыжкам в возрастной категории 11-12 лет. София Аляева – 2-е место по индивидуальным прыжкам в возрастной категории 12-14. Матвей Белов – 3-е место за акробатическую дорожку в возрастной категории 13-14 лет.

В соревнования приняли участие 923 батутиста из 32-х стран мира. Гимнасты проводили состязание в возрастных категориях: 11-12, 13-14, 15-16 и 17-21 лет.