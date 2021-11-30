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Происшествия30 ноября 2021 11:31

В Самарской области пассажира пикапа зажало в салоне после ДТП

На месте работали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пикап получил серьезные механические повреждения / Фото: ПСС Самарской области

Пикап получил серьезные механические повреждения / Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 30 ноября 2021 года, около поселка Нур в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись пикап и еще один автомобиль. На место пришлось вызывать спасателей.

— Машины столкнулись во встречном направлении. Пассажир пикапа оказался зажат в салоне. Чтобы извлечь его из аварийного автомобиля, спасатели использовали гидравлические кусачки и домкрат, — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Известно, что пострадавший получил многочисленные ушибы. Его передали медикам скорой помощи.

Что стало причиной ДТП, пока не известно. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.