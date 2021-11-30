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Общество30 ноября 2021 13:11

В Самарской области нашли мертвой пропавшую Галину Гречкину

Женщина ушла из дома в лыжном костюме и не вернулась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщину нашли на следующий день после пропажи / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Женщину нашли на следующий день после пропажи / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области завершились поиски 45-летней Галины Гречкиной. К сожалению, ее нашли мертвой. Об этом в своей группе в соцсети сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Женщина пропала в понедельник, 29 ноября 2021 года, в селе Пестравка. Она ушла из дома в сером лыжном костюме. Обратно так и не вернулась. Близкие забили тревогу и обратились к волонтерам. Они организовали поиски и распространили ориентировки с фото пропавшей.

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что женщину нашли. Она погибла. Что стало причиной смерти, пока не известно. Подробности того, где именно обнаружили пропавшую, не раскрываются.