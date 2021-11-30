Три сквера в Самаре отремонтируют до 30 апреля 2022 года почти за 90 млн рублей

В скверах появятся подвесные качели, шезлонги и батуты Фото: Яндекс.Карты

В Самаре отремонтируют три сквера — Полевой, Яблоневый и у Дворца торжеств. Департамент городского хозяйства и экологии приступил к поиску подрядчика. Власти готовы заплатить 89,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести в скверах следующие работы: установить новые бортовые камни, пандусы, лестницы; обновить асфальтовое покрытие и тротуары; поставить скамейки и урны; привести в порядок парковочные площадки. Также необходимо установить деревянные настилы под батуты и сцену, параметрические кресла, подвесные качели, шезлонги, павильоны для отдыха. Сделать освещение и провести озеленение — высадить деревья, цветы, кустарники и газон.

Итоги электронного аукциона подведут 9 декабря 2021 года. Победитель должен будет выполнить все ремонтные работы до 30 апреля 2022 года.