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Общество30 ноября 2021 13:49

Три сквера в Самаре отремонтируют до 30 апреля 2022 года почти за 90 млн рублей

Все общественные пространства расположены на улице Полевой
Анастасия ФИЛАТОВА
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В скверах появятся подвесные качели, шезлонги и батуты

В скверах появятся подвесные качели, шезлонги и батуты

Фото: Яндекс.Карты

В Самаре отремонтируют три сквера — Полевой, Яблоневый и у Дворца торжеств. Департамент городского хозяйства и экологии приступил к поиску подрядчика. Власти готовы заплатить 89,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести в скверах следующие работы: установить новые бортовые камни, пандусы, лестницы; обновить асфальтовое покрытие и тротуары; поставить скамейки и урны; привести в порядок парковочные площадки. Также необходимо установить деревянные настилы под батуты и сцену, параметрические кресла, подвесные качели, шезлонги, павильоны для отдыха. Сделать освещение и провести озеленение — высадить деревья, цветы, кустарники и газон.

Итоги электронного аукциона подведут 9 декабря 2021 года. Победитель должен будет выполнить все ремонтные работы до 30 апреля 2022 года.