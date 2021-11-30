В Тольятти с 1 декабря 2021 года сократят количество общественного транспорта на некоторых маршрутах

В реестр общественного транспорта внесли корректировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2021 года реестр муниципальных маршрутов Тольятти изменится. Как сообщили представители городского департамента транспорта, на некоторых маршрутах изменят схемы движения, а также сократят количество выпускаемого на линию транспорта.

Так, изменится схема движения автобуса №20. Сейчас он курсирует до остановки «Автозаводское шоссе, разворачивается у «Парк Хауса» и едет обратно. С 1 декабря маршрут будет пролегать через микрорайон Северный рядом с Тимофеевкой. Количество автобусов не изменится, их будет всего два.

Также изменится количество автобусов, выпускаемых на линию. Автобусов №2 будет всего 20, вместо 23, №8 три вместо пяти, №73 будет 18, а было 19. Также сократится число автобусов №7 – 8 автобусов и №21 – четыре на линии. После 1 декабря 2021 года в совокупности сократятся автобусы со 129 до 123, а троллейбусов останется 62 вместо 67.

Также чиновники сообщили об отмене троллейбусного маршрута №8, который следовал от Речного вокзала до кинотеатра «Буревестник».