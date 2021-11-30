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Общество30 ноября 2021 17:11

В ночь на 1 декабря 2021 года Самару накроет густой туман с видимостью менее 500 метров

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Густой туман накроет Самарскую область в ближайшие часы

Густой туман накроет Самарскую область в ближайшие часы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2021 года в Самарской области ожидается туман. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

- Ночью 30 ноября с сохранением утром 1 декабря ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Самарцам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. Так, автолюбителям следует быть внимательными и аккуратными на дорогах. Необходимо выдерживать дистанцию между автомобилями и ехать с минимальной скоростью. Спасатели рекомендуют не садиться за руль в плотный туман, а лучше переждать пока он рассеется.