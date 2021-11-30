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Спорт30 ноября 2021 18:44

Полузащитник Антон Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов» еще на 2 года

Контракт футболиста истекал в конце 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Антон перешел в нашу команду в январе 2019 года. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Антон перешел в нашу команду в январе 2019 года. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский продлил контракт с самарским клубом на два года. Об этом сообщили представители футбольной команды.

У полузащитника контракт истекал уже в конце 2021 года, Антон Зиньковский является одним из «старожилов» самарского клуба. В течение всего года руководство «Крыльев» при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проводили работу по сохранению в команде одного из ключевых игроков.

Антон Зиньковский пришел в самарскую команду в 2019 году, он провел в составе 103 матча, забил 14 голов и отдал 25 голевых передач. Полузащитник является кандидатом в команду сборной России и успешно показывает свои лидерские и профессиональные качества.