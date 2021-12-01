ГИБДД Самарской области начала использовать современные технологии, чтобы ловить нарушителей ПДД

Сотрудники ДПС официально вышли на "рыбалку" с новым "Гарпуном". Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце ноября 2021 года на вооружение ГИБДД Самарской области поступили новые аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств по их государственному регистрационному знаку «Гарпун». Всего за неделю использования современной треноги было выявлено и задержано 58 нарушителей ПДД.

«Гарпун» анализирует автомобили в транспортном потоке по госномерам и сверяет с базой данных ГИБДД. Камера в режиме реального времени позволяет выявить транспортные средства, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли; с подложными и видоизмененными регистрационными знаками; с иностранными регистрационными знаками; автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних.

Треноги сейчас устанавливают в Самаре, Тольятти и Сызрани. За неделю использования АПК в Самаре было выявлено 36 нарушителей, в Тольятти – 16, а в Сызрани – 6. Правонарушители были задержаны и подверглись административному наказанию.