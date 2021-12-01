В Тольятти в подъезде дома на улице Юбилейной ограбили 63-летнего мужчину

Полицейские быстро нашли преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти оперативно нашли грабителя, который вырвал из рук 63-летнего местного жителя сумку и мобильный телефон. Ограбление произошло в подъезде одного из домов на улице Юбилейной.

Мужчина обратился к полицейским и рассказал, что в вечернее время он возвращался домой, а вслед за ним в подъезд зашел молодой человек, который его ограбил. Заявитель описал преступника, ориентировка была направлена ближайшим экипажам наружных служб полиции.

- Полицейские по приметам отработали причастность лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Было установлено, что к ограблению может быть причастен 27-летний житель Октябрьска, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В ходе опроса он признался в совершении преступления и рассказал, что похищенную сумку он выбросил в лесопосадке, а телефон сдал в ломбард.

В настоящее время в отношении ранее судимого жителя Октябрьска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия». Сейчас мужчина находится под стражей и ждет приговор суда.