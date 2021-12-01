В Сызрани росгвардейцы спасли из горящего дома девушку с ребенком

Росгвардейцев собираются поощрить за геройский поступок / Фото: Росгвардия Самарской области

В Сызрани росгвардейцы спасли из горящего дома людей. Пожар произошел ночью на улице Акифьева.

Прапорщик Виталий Лукьянчиков и сержант Алексей Мальков патрулировали район, когда услышали громкий треск. Они устремились к месту, откуда исходил звук, и увидели объятый пламенем частный дом. Как выяснилось, треск издавал шифер, который раскалился от жара.

Росгвардейцы вызвали пожарных и стали будить жителей соседних домов. Алексей Мальков помог вытянуть из горящего гаража автомобиль. После этого он заметил в окне девушку с ребенком на руках. Мать передала правоохранителю малышку, а затем он помог выбраться и ей.

— Владелец дома рассказал, что в гараже находится газовый баллон. Росгвардейцы успели выкатить его буквально за несколько мгновений до того, как могло произойти непоправимое, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Сейчас руководство ведомства рассматривает вопрос о поощрении сотрудников за их решительность, оперативность и профессионализм.