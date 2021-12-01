Около 170 построек в охранных зонах теплосетей демонтировали в Самаре в 2021 году

В охранной зоне теплосетей запрещено размещать гаражи, стоянки, свалки и обустраивать проезды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Охранные зоны теплосетей в Самаре продолжают освобождать от незаконных построек. В 2021 году в городе демонтировали около 170 таких объектов. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала компании «Т Плюс».

В охранных зонах теплосетей запрещено капитальное и иное строительство. Там нельзя организовывать свалки, автостоянки, гаражи, детские площадки и проезды. Сейчас в Самаре насчитывается еще около 250 незаконных объектов. Они могут привести к нарушению работы теплосетей, поэтому владельцев обязали демонтировать их или перенести.

По словам теплоэнергетигов, такие постройки также несут опасность для жизни и здоровья людей. Если специалисты выявляют нарушения, то направляют уведомления собственникам и сообщают об этом администрациям районов. Информацию о незаконных объектах можно направлять по телефонам: 279-78-78, 279-79-79 или через сайт teplo.energy.