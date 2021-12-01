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Здоровье1 декабря 2021 8:10

Количество экспресс-тестов на COVID-19 хотят увеличить в Самарской области

Сейчас охват тестированием составляет 465 на 100 тысяч населения
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Регион показывает высокие темпы тестирования на коронавирус

Регион показывает высокие темпы тестирования на коронавирус

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают наращивать темпы тестирования на коронавирус. Сейчас охват составляет 465 на 100 тысяч населения региона. Это выше нормы, установленной на федеральном уровне, — 300 на 100 тысяч населения. Об этом стало известно 30 ноября 2021 года на заседании оперштаба.

— Нужно поддерживать этот уровень и в новогодние праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов, — отметила глава регуправления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Напомним, сейчас внедряются антигенные ИХА-тесты. Их результат готов уже через 15 минут. Тестирование можно проводить как в приемных отделениях больниц, так и в машинах скорой помощи или на дому. Из бюджета Самарской области выделили 92 млн рублей на закупку тестов.