Количество экспресс-тестов на COVID-19 хотят увеличить в Самарской области

Регион показывает высокие темпы тестирования на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают наращивать темпы тестирования на коронавирус. Сейчас охват составляет 465 на 100 тысяч населения региона. Это выше нормы, установленной на федеральном уровне, — 300 на 100 тысяч населения. Об этом стало известно 30 ноября 2021 года на заседании оперштаба.

— Нужно поддерживать этот уровень и в новогодние праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов, — отметила глава регуправления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Напомним, сейчас внедряются антигенные ИХА-тесты. Их результат готов уже через 15 минут. Тестирование можно проводить как в приемных отделениях больниц, так и в машинах скорой помощи или на дому. Из бюджета Самарской области выделили 92 млн рублей на закупку тестов.