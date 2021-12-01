В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на ул. Алексея Толстого

Восстановление мечети завершено на 80% / Фото: www.tarihi-mechet.ru

В Самаре продолжается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого, которая была построена более века назад — в 1891 году. Работы идут на средства областного бюджета и пожертвований прихожан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За время реконструкции, которая идет с 2008 года, рабочие заменили все инженерные сети, укрепили фундамент, частично обновили фасад и провели внутреннюю отделку помещений. Кроме того, к мечети пристроили еще два двухэтажных здания: одно с куполом, другое с минаретом высотой 38 метров. Также возвели цокольный этаж, где разместили инженерные и подсобные помещения.

До завершения работ осталось совсем немного. Нужно еще заменить окна и двери, закончить отделку и утепление фасада, установить декоративные элементы. Также необходимо уложить асфальт и плитку на прилегающей территории, установить кованное ограждение, закончить внутренние отделочные работы и провести пуско-наладку системы вентиляции.

Напомним, историческая мечеть является объектом культурного наследия регионального значения. В советские годы в здании работал детский сад. Верующим его вернули в 2005 году.