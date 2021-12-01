Самарца отправили в суд из-за счетчика, который он отказался менять

Собственник не стал менять счетчик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Сергея Лазо предприниматель в апреле купил помещение для бизнеса на первом этаже. В августе 2021 года истек срок проверки счетчика.

По данным «РКС-Самара», собственник обязан сам проверять сохранность и исправность счетчиков. Мужчина получил квитанции, в которых ресурсники указали средние показатели оплаты за первые два месяца просроченного счетчика, а на третий месяц оплата будет «по сечению трубы», то есть за всю воду, которую мог использовать владелец. Плата только за один месяц – 30 766 рублей, такая сумма будет начисляться ежемесячно.

Владельца пригласили на заседание комиссии, но он утверждал, что сам не будет ничего менять – все должна сделать обслуживающая компания. Мужчина ссылался на собственных специалистов и их мнение. Диалог не состоялся, теперь собственника ждут в суде. Ресурсоснабжающая компания не проиграла еще ни одного подобного дела.