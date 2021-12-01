В Самаре на улице Волгина иномарка провалилась в яму 1 декабря 2021 года

Сейчас яму огородили Фото: принтскрин видео.

Утром, 1 декабря 2021 года, жители многоквартирного дома на улице Волгина,95 стали свидетелями ЧП – автомобиль «Ниссан» провалился в яму, которую выкопали коммунальщики во время перекладки трубопровода. Местный житель снял последствия транспортного происшествия на видео.

По словам автора видеоролика, который был опубликован в одном из самарских пабликах, автомобиль упал в яму еще накануне. Вероятно, что ЧП произошло из-за неосторожности водителя, который не рассчитал траекторию движения и опрокинулся в котлован. Однако автор видео сообщает, что ограждений вокруг ямы не было, поэтому ЧП могло произойти в любой момент.

- Яму не засыпают уже несколько месяцев, причем ограждений вокруг не было. А если бы туда попали дети или пожилые местные жители? – возмущается работой коммунальщиков мужчина.

Днем, 1 декабря 2021 года, к месту ЧП прибыла спецтехника и представители коммунальной службы. Автомобиль с помощью автокрана вытащили из ямы. В настоящее время ограждение установили, решается вопрос о дальнейшей судьбе котлована.