В Самаре 81% жителей делают покупки в онлайн-магазинах раз в месяц

Все больше жителей Самары совершают покупки онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре все больше людей делают покупки в онлайн-магазинах. Главные причины – возможность сравнивать цены, находить более выгодное предложение и видеть отзывы покупателей.

Яндекс.Маркет предоставил статистику покупок самарцев за 2021 год. По полученным данным, 81% пользователей делают заказ в онлайн-магазинах раз в месяц, а 29% - раз в неделю.

Все чаще пользователи совершают покупки с телефонов и планшетов. Доля покупок с гаджетов продолжает расти и уже составляет 70%. Покупая с мобильных, самарцы почти в четыре раза чаще пользуются приложениями, а не сайтами.

Самым широким спросом пользуются – средства ухода за собой. Эти товары заказывали хотя бы раз в год 68% жителей. На втором месте – продукты, их заказывали 62% пользователей, а на третьем – одежда и обувь для взрослых. Таких покупателей 61 %.

Полный список исследования можно узнать на сайте Яндекса.