Самарцы смогут бесплатно сходить в музей по билету на «Ласточку» с 1 декабря 2021 года

Акция "С Ласточкой в Культуру" продлится с 1 по 31 декабря 2021 года / Фото: kbsh.rzd.ru

Жители Самарской области смогут бесплатно сходить в музей за билет на скоростную электричку «Ласточка». Акция продлится с 1 по 31 декабря 2021 года.

— С сегодняшнего дня билет на «Ласточку» по маршрутам Самара — Жигулевск и Самара — Сызрань можно будет обменять после поездки на бесплатное посещение экспозиции под открытым небом Поволжского музея железнодорожной техники, — рассказали в пресс-службе КбшЖД.

Чтобы попасть на выставку, нужно показать на входе бумажную или электронную версию проездного. Напомним, Поволжский музей ж/д техники находится на улице Литвинова, 332а. Он работает со вторника по субботу с 9:00 до 17:00. Экспозиция насчитывает свыше 200 экспонатов, в том числе технику XIX и XX веков.

Планируется, что в дальнейшем по билету на «Ласточку» можно будет сходить и в другие музеи. К акции могут присоединиться культурные учреждения Тольятти, Жигулевска и Сызрани.