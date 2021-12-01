В лесах Самарской области в 2022 году высадят большое количество новых деревьев

В Самаре заготовили семена для будущих лесов

Правительство Самарской области сообщило о пополнении зеленого фонда в 2022 году. В новом году планируется высадить в лесах региона большое количество новых саженцев деревьев, что существенно пополнит территории лесных массивов.

Так, специалисты заготовили семена будущих деревьев с перевыполнением годового плана. Сейчас только желудей дуба черешчатого собрано 7 тонн, а еще заготовлены семена березы, клена, сосны обыкновенной, караганы и смотродины.

- По плану госучреждения должны были заготовить около 3 тонн семян, но уже сейчас годовой план перевыполнен, а работа продолжается, - сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Восстановление лесов в Самарской области ведется по региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Данное направление деятельности является одним из приоритетных в сфере защиты экологии региона.

Напомним, этим летом из-за больших природных пожаров в Кинельском и Борском районах нацпарки потерпели значительные убытки, потеряв достаточно много деревьев и кустарников. В следующем году в ускоренном темпе начнется восстановление самарских лесов.