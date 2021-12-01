В Самаре бизнес-итоги года подведут на «Форуме без границ» с 6 по 14 декабря

В мероприятии могут принять представители бизнес-сферы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал итоговый «Форум без границ» для предпринимателей. Он пройдет с 6 по 14 декабря 2021 года на площадке «Мой бизнес» в региональном центре.

Мероприятие является традиционным. Название выбрано не случайно. Несмотря на ограничения, связанные с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, бизнесмены в 2021 году не останавливали свою деятельность. Они искали альтернативные способы взаимодействия с аудиторией и потребителями. На встречах не только будут подводить бизнес-итоги минувших 12 месяцев, но и обсуждать планы на 2022 год и делиться опытом.

— Ежегодный форум — это одна из площадок для прямого диалога власти и бизнеса. Мы обсуждаем те сложности, с которыми пришлось столкнуться и новые условия работы, к которым бизнесу необходимо адаптироваться, — рассказал Дмитрий Богданов.

По словам министра, в этом году запланирована насыщенная программа. Предпринимателям будет очень интересно почерпнуть что-то новое, пообщаться с опытными коллегами, обменяться эффективными кейсами. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Особенностью деловой программы станет и тот момент, что мероприятия одновременно будут проходить в шести городах области. Предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах, будет проще попасть на событие. В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты.

Пройти регистрацию можно по ссылке.