Дмитрий Азаров обсудил с ветеранскими организациями методы борьбы с COVID-19

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранские организации за активное участие в жизни губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров провел совместное заседание Совета почетных граждан и ветеранов и Совета ветеранских организаций при губернаторе Самарской области. Из-за непростой эпидобстановки некоторые участники присоединись в режиме ВКС.

Глава региона поблагодарил ветеранов за вклад в проведение Года памяти и славы, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне и за участие в голосовании и сборе подписей о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, на встрече обсудили методы борьбы с коронавирусом. Главный из них — вакцинация. Так, областная организация ветеранов ведет разъяснительную работу в районах среди людей старшего поколения и обсуждают с людьми вопросы, которые останавливают их перед прививкой.

— Важно, чтобы все ветеранские организации на местах включились в эту разъяснительную работу. Звонком, добрым словом, убеждением. Вас слышат и понимают иногда даже лучше, чем врачей. Уверен, что эффект будет, — сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор попросил подключиться к этой работе местную общественную организацию медсестер. Он отметил, что победить COVID-19 можно только совместными усилиями.