В Самаре прокуратура выявила нарушения при уборке снега

Необходимо убирать снег на определенные площадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой города выявлены нарушения закона. В адрес главы Самары прокурор вынес представление о нарушении.

По данным прокуратуры, приоритетом в осенне-зимнем периоде является обеспечение улиц специальной техникой для уборки снега, ГСМ, мест складирования и утилизация от зимней уборки. В ходе изучения документов, выявили нарушение закона. Территории в городе не оборудованы по требованиям размещения снега. Согласно нормам, вывоз и сброс снега на непредназначенную поверхность – запрещен.

Снег должен складироваться на водонепроницаемую площадку с обвалованным земленым валом, чтобы избежать попадание вредных веществ в почву