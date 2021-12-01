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Общество1 декабря 2021 16:20

В Самаре прокуратура выявила нарушения при уборке снега

Проводятся проверки
Алена ПРОВКИНА
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Необходимо убирать снег на определенные площадки

Необходимо убирать снег на определенные площадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой города выявлены нарушения закона. В адрес главы Самары прокурор вынес представление о нарушении.

По данным прокуратуры, приоритетом в осенне-зимнем периоде является обеспечение улиц специальной техникой для уборки снега, ГСМ, мест складирования и утилизация от зимней уборки. В ходе изучения документов, выявили нарушение закона. Территории в городе не оборудованы по требованиям размещения снега. Согласно нормам, вывоз и сброс снега на непредназначенную поверхность – запрещен.

Снег должен складироваться на водонепроницаемую площадку с обвалованным земленым валом, чтобы избежать попадание вредных веществ в почву