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Общество1 декабря 2021 17:32

Дмитрий Азаров провел личный прием в день рождения «Единой России»

Посетители получили подарки
Сергей ЧЕРНЫХ
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Посетители на приеме граждан получили подарки

Посетители на приеме граждан получили подарки

Губернатор Самарской области, секретарь самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров в среду, 1 декабря, в день рождения партии провел личный прием граждан.

Люди приходили с просьбами и обращениями, а уходили с подарками, которые получали в честь 20-летия партии. Как отметил Дмитрий Азаров, хотелось, чтобы всем посетителям сегодняшний день запомнился и стал особенным.

- Мы не только решили свой вопрос, но и получили массу позитива. Тортику с символикой партии дети будут очень рады. Это было неожиданно и очень приятно, - сказал жительница поселка Курумоч, которая приехала на прием.

С 1 по 10 декабря в Самарской области проходит тематическая неделя приемов, приуроченная к дню рождения партии.