В Самаре ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Почти два дня ничего не слышно о местонахождении девушки

В Самаре полиция и волонтеры ищу пропавшую без вести 15-летнюю девушку-подростка Александру Полетаеву. С 30 ноября она не выходила на связь, ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 150 см, среднее телосложение, волосы темно-каштановые, глаза карие. Одета была в темно-коричневую куртку, желтую с капюшоном толстовку, черные джинсы, черные кроссовки и черную шапку. С собой был черный рюкзак. Координаты пропажи: Флотская улица, 9.

Необходима помощь в поисках. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александры, просят обращаться по телефонам: +7-937-073-41-89 (инфорг поиска: Татьяна) или 112. Ориентировки на печать для расклейки можно найти на сайте «ЛизаАлерт».