В Самарской области в выходные ожидается дождь и потеплеет до +5 градусов

В Самаре будет тепло в первые дни декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие выходные ожидается потепление до +5 градусов, пойдет мокрый снег с дождем, а местами может быть ураганный ветер. По славам синоптиков, нередко первая пятидневка декабря бывают теплыми. Абсолютные максимумы, когда температура в первые дни декабря достигала +5…+12 градусов, были отмечены в 1979, 1981, 1982, 1998, 2008, 2011 годах.

По прогнозу Приволжского УГМС, в четверг, 2 декабря 2021 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-2 градусов днем, а ночью похолодает до -6. В Самаре осадков в этот день не обещают, а вот по области местами может пойти мокрый снег и дождем.

В пятницу, в Самарской области потеплеет до +3 градусов, ночью температура также будет достигать плюсовых значений. К концу рабочей недели в регионе ожидается умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем, а на дорогах образуется гололедица.

В субботу к мокрому снегу прибавится еще и порывистый ветер со скоростью до 20 м/с. В этот день в Самарской области потеплеет, столбики термометров поднимутся до +5 градусов и днем будут удерживать плюсовые значения.