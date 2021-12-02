В Самаре откроют два новых музея полиции и миграции в 2022 году

Жители и гости Самары смогут познакомиться с историей самарской полиции. Фото: hinshtein.ru

В Самаре в 2022 году появятся два новых музея – Музей истории полиции и Музей миграции. Культурные центры расположатся в отреставрированных исторических зданиях. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат Александр Хинштейн и представители ГУ МВД по Самарской области проинспектировали ход реставрационных работ на объектах культурного наследия, которые находятся в управлении самарской полиции. В Клубе имени Дзержинского на улице Пионерской после реставрации откроется музей истории полиции, а в здании бывшего полицейского управления на улице Фрунзе откроют музей миграции.

В настоящее время на объектах завершаются внутренние работы, в планах на 2022 год отреставрировать фасады и заменить окна. Реконструкция ОКН проводится за счет средств федерального бюджета, а внутреннее наполнение музеев берет на себя бюджет ГУ МВД.

Александр Хинштейн отметил, что музеи должны быть интерактивными и современными, чтобы в них было интересно как ветеранам полиции, так и молодежи. Сейчас музеи расположены в главном управлении на Соколова. В следующем году любой желающий сможет познакомиться с историей самарской полиции.