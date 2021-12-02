Шесть дворов благоустроят в Кировском районе Самары в 2022 году

Во дворах установят новые детские и спортивные площадки / Фото: администрация Самары

В Кировском районе Самары в 2022 году благоустроят 6 дворов. Подрядчик уже определен, скоро с ним заключат контракт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в порядок приведут следующие территории:

— пр. Карла Маркса, 396;

— ул. Дальневосточная, 4, ул. Свободы, 187, ул. Марии Авейде, 12;

— пр. Карла Маркса, 489-491;

— ул. Литвинова, 322а;

— ул. Георгия Димитрова, 74;

— ул. Ставропольская, 161, 163.

Во дворах отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуары, расширят площадки для парковки, установят детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха, поставят скамейки и урны.

Отметим, что за последние годы в Кировском районе уже благоустроили 5 общественных пространств и 27 дворов. Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».