Определен подрядчик для проектирования нового дублера Московского шоссе в Самаре

Дублер обустроят от улицы Ташкентской до Северного переулка Фото: Google. Карты.

Министерство транспорта и автодорог Самарской области нашло подрядчика для проектирования дублера Московского шоссе. Его планируют проложить от улицы Ташкентской до Северного переулка.

На электронный аукцион была подана всего одна заявка — от ООО «Автодор». Конкурсная комиссия признала ее соответствующей всем требованиям, говорится на сайте госзакупок. Вскоре с компанией должны заключить контракт стоимостью 5 млн рублей. Подготовить документацию подрядчик должен до 3 августа 2022 года.

Напомним, протяженность дублера составит около 3,3 км. На нем сделают две полосы движения и тротуары шириной 2 метра. Вдоль дороги смонтируют освещение и проведут озеленение — высадят газон.